Жителя СКО осудили за распространение религиозных материалов

Житель села Новоишимское района имени Г.Мусрепова СКО через WhatsApp в специально созданной группе активно распространял материалы религиозного характера. Об этом корреспонденту BNews.kz рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Динара Сагандыкова.

Согласно заключению эксперта, материалы относятся к салафитскому направлению суннитского течения. Решением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 490 и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 50 МРП (113450 тенге).

Всего же сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД Северо-Казахстанской области с начала года выявлено 18 административных правонарушений в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений.

«В настоящее время привлечено 7 лиц и штрафовано на общую сумму свыше 1 млн 200 тысяч тенге», - пояснила Д.Сагандыкова.

По словам заместителя начальника управления по противодействию экстремизму ДВД СКО подполковника полиции Спартака Кабденова, в области постоянно проводятся рейды для выявление деятельности незарегистрированных и запрещенных общественных и религиозных объединений.

«Так, с апреля по июнь 2017 года житель села Новоишимское района имени Г.Мусрепова посредством мессенджера WhatsApp в специально созданной группе активно распространял материалы религиозного характера. Согласно заключению эксперта, материалы относятся к салафитскому направлению суннитского течения в Исламе. Решением суда администратор группы мессенджера признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 490 и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей», - констатировал С.Кабденов.

В селе Заградовка Есильского района одна из последовательниц секты «Алля-Аят» у себя дома незаконно проводила сеансы оздоровления. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 489 и наложен штраф в размере 50 МРП.