Какими мобильными приложениями пользуется Даурен Абаев
14 сентября 2017, 09:42
Из приложений казахстанских специалистов, министр пользуется казахскими пословицами.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев рассказал журналистам о приложениях, которыми пользуется, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В Астане состоялось республиканское совещание по вопросам цифровизации с участием Главы государства. После пленарной сессии министр информации и коммуникаций ответил на вопросы журналистов.
"У меня закачано порядка 15 мобильных приложений, не больше. Я пользуюсь ежедневно шестью. Из них три приложения принадлежат казахстанским специалистам, в частности казахские пословицы", – заявил он.
Комментируя процесс цифровизации Казахстана, министр подчеркнул, что это поможет государству сконцентрироваться, помочь частному бизнесу.
"Что принесет цифровизация, вы сами прекрасно знаете, это прозрачность, оптимизация всех расходов, убыстрение, безопасность, допустим, на таких промышленных предприятиях, как КазАтомПром, цифровизация позволит спасать жизни людей", – заключил глава МИК РК.
Ранее Даурен Абаев призвал обсуждать спорные вопросы цифровизации с ведущими экспертами мира.
Жания Уранкаева
Фото © Kazpravda.kz
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