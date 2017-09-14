В Алматинской области в рамках акции «Дорога в школу» оказана помощь около 27 тысячам учащихся

На сегодняшний день в Алматинской области почти 27 тысячам учащихся оказана материальная помощь на сумму 268,3 млн. тенге в рамках акции «Дорога в школу», стартовавшей 1 августа. Из них около 124 млн. тенге бюджетных средств и более 144 млн. тенге - спонсорских. В прошлом году за весь период акции на эти цели было направлено 427,7 млн. тенге. Акция охватила 51 тысячу школьников, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщили в областном управлении образования, в этом году акция проходит под лозунгом «Мой выбор - помощь детям». При этом число тех, кто хочет принять участие в акции, оказав необходимую поддержку детям, с каждым годом растет. Среди активных участников предприниматели региона, меценаты, члены партии «Нұр Отан», НПО, коллективы государственных органов и местные жители.

Надо сказать, что в рамках акции проводятся специальные рейды для выявления детей, не посещающих школу, а также ведется работа по обеспечению детей из социально незащищенных слоев населения школьной и спортивной формой, всеми необходимыми ученическими принадлежностями.

Стоит отметить, что благотворительная акция «Дорога в школу» продлится до 30 сентября, и каждый желающий может принять в ней участие.