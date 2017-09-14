Мажилисмен: Импорт лекарств сокращается из-за ценовой недоступности населению

Импорт лекарств сокращается в связи с их ценовой недоступностью для населения. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Тургун Сыздыков, обратившийся с запросом к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сокращение импорта медикаментов, по мнению аналитиков обусловлено не столько активностью местных фармпроизводителей, сколько резким падением внутреннего потребления лекарств и препаратов в республике из-за роста цен последних. За 5 лет реализация витаминов и провитаминов в стране упала в 6 раз, антибиотиков - на 31%. Качественное лекарственное обеспечение по-прежнему остаётся недоступным для большинства казахстанцев, которые вынуждены экономить на покупке медикаментов. На фоне этого расцветает шарлатанство, сопровождающееся широкой и бесконтрольной рекламой «панацей» от всех болезней в сетях интернета», - сказал Т.Сыздыков.

Депутат отметил, что цены в аптеках остаются высокими и логика формирования их непонятна широкой общественности. Нередки случаи, когда разница в стоимости одних и тех же лекарственных средств в разных фармучреждениях составляют от 100 до 300 и более процентов. По мнению мажилисмена, инициатива по формированию цен остаётся за спекулятивным капиталом, цель которых - получение максимальной прибыли. При этом, увеличение производства лекарств в Казахстане на 30 процентов в текущем году существенного влияния на рынок медикаментов и в количественном, и качественном отношении, а также на ценообразование не оказывает.

В связи с вышеизложенным, депутаты фракции «Народные коммунисты» просят представить принятый Минздравом документ, раскрывающий механизм по государственному регулированию цен на лекарственные средства, обеспечения качества и доступности их для большинства казахстанцев, с указанием конкретных сроков и персонально ответственных за организацию исполнения.

Мейрамбек Байгарин