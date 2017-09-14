Даурен Абаев высказался о переходе на латиницу

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался о введении в Казахстане нового стандарта алфавита казахского языка на латинской графике, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень радует, и меня лично, что вопрос не стоит о необходимости введения латиницы или нет. Вопрос перешёл в плоскость практичных дискуссий о том, подходит этот алфавит или нет», - сказал он в кулуарах совещания по вопросам цифровизации Казахстана.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, в Парламенте был представлен проект нового алфавита.

«Базово, в целом, я за то, чтобы был максимально нераздутый алфавит, и в этой связи данный проект в целом я поддерживаю. Отдельные буквы, я думаю, эксперты ещё рассмотрят и посмотрят, как лучше использовать. Как раз это вынесено на всеобщее обсуждение, принято не в кулуарах, а для общества, чтобы они посмотрели, сделали выводы, внесли свои предложения и дополнения», - добавил министр Д.Абаев.

Анеля Касымова