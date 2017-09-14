В Атырауской области 677 семей могут отпраздновать новоселье до конца года

В 2017 году в Атырауской области при финансовом участии АО «Байтерек девелопмент» - дочерней организации Холдинга «Байтерек» - построено 40,5 тыс. кв.м. жилья. В ближайшие три месяца ожидают заселения четыре 9-этажных 72-квартирных дома в жилом массиве «Балыкши», два 9-этажных 72-квартирных дома по ул. Баймуханова и жилой комплекс «Тұлпар-2» в городе Атырау. Уже завершаются работы по подведению инженерных коммуникаций и благоустройству дворовой территории новостроек.





Всего будет распределено 677 квартир. При этом, стоимость реализации квадратного метра жилья для вкладчиков Жилстройсбербанка не превысит 184 тыс. тенге. Как отметил заместитель Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент» Аскарбек Усербаев, существенным преимуществом приобретения квартиры по Программе жилищного строительства «Нұрлы жер» является не только цена, но и отсутствие финансовых рисков для покупателей.













«В частности, потенциальные покупатели не несут рисков потери своих сбережений при строительстве жилья, так как реализация жилых помещений производится АО «Байтерек девелопмент» только после ввода объектов в эксплуатацию и выполнения застройщиками своих обязательств по договорам инвестирования. В договорах инвестирования установлены конкретные сроки по завершению строительства объектов, передачи готовых помещений Обществу, а также предусмотрена ответственность застройщиков за срыв сроков ввода жилья в эксплуатацию», - пояснил А.Усербаев.

Жилье, не распределенное среди вкладчиков ЖССБК, будет реализовано очередникам акиматов в аренду с выкупом.





АО «Байтерек девелопмент» — дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек» — является одним из операторов Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению финансирования строительства кредитного и арендного жилья.



