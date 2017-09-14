ОСМС позволит гражданам самим выбирать себе врачей - от терапевта до узкого специалиста

Система обязательного социального медицинского страхования дает право пациенту самому выбирать врача. Звучит не плохо. Однако казахстанское общество не привыкло доверять красивым словам и обещаниям. А потому можно часто услышать вопрос: «Если я прикреплен к поликлинике, мне там нравится терапевт, но лечить, к примеру, варикозное расширение век, я хожу к специалисту в другой клинике, что мне даст ОСМС? Как в этом случае будет работать мое право выбирать врача?».

Именно с этим запросом редакция Zakon.kz обратилась в министерство здравоохранения. Ответ, как и ожидалось, прост и продуман.

Оказалось, что в системе ОСМС право выбора пациента будет сохранено не только на уровне поликлиник, но и существенно расширено при выборе узких специалистов. Правила работы ФСМС (Фонда) предполагают подушевое финансирование для поликлиник и оплату по факту - для стационаров.

«Это означает, что, прикрепляясь к поликлинике, пациент, по сути, выбирает врача общей практики. Это специалист, которому он доверяет и эксперт, который поможет ему получить направление в любую больницу из числа поставщиков ФСМС. Таким образом, каждый пациент сможет получить лечение в любом медицинском учреждении, входящем в список поставщиков ФСМС», - пояснили нам в МЗ РК.

Кстати, подушевое финансирование делает граждан ключевыми игроками в системе здравоохранения, ведь деньги идут за пациентом (в ОСМС будет действовать подушевое финансирование для поликлиник, оплата по факту - для стационаров).

Это подстегнет конкуренцию и клиники будут вынуждены улучшать сервис для пациентов.

«Кроме того, помните: отзывы пациентов учитываются при оплате медицинских услуг поставщиков ФСМС», - добавили в министерстве.

Татьяна Ковалева