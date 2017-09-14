Назначен зампредседателя Нацбанка РК

Окончил КазГУ (ныне КазНУ) по специальности физик, а также Московский институт экономики, менеджмента и права.

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