Мажилисмен предложил ввести законодательное регулирование блокчейн и криптовалюты

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты огласил депутатский запрос на имя председателя Национального банка РК Данияра Акишева по вопросу блокчейн-технологий и криптовалюты, передает Zakon.kz.

Мажилисмен отмечает, что в настоящее время по всему миру, в том числе и в Казахстане, распространяется технология блокчейн и криптовалюты.

«Блокчейн и криптовалюты стали предметом предпринимательской деятельности, создается биржа криптовалют в Казахстане, устанавливаются автоматы по продаже биткоинов. Вместе с тем, такая деятельность никак не регулируется. В Казахстане отсутствует законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции, блокчейн технологии, криптовалюты. Некоторые страны делают попытки регулировать этот вопрос, но никто не признал криптовалюту официальным платежным средством», - сказал депутат.

Аманжан Жамалов подчеркнул, что использование криптовалют населением и бизнесом связано с высокими рисками, сама по себе криптовалюта не подкреплена материальной ценностью и не имеет единого регулятора.

«По своей сути криптовалюты являются высокорисковыми финансовыми активами. Население, которое покупает биткоины и другие криптовалюты для того, чтобы быстро заработать, на самом деле сильно рискуют, и не смогут рассчитывать на защиту в случае потери своих денег. Законодательство такие сделки не регулирует и это очень опасные инвестиции. Курс биткоина сильно волатильный и формируется в чисто спекулятивном режиме. Очевидно, что доступ к торговле криптовалютами должны иметь только профессиональные инвесторы по аналогии с ценными бумагами, где есть брокеры», - считает он.

По его мнению, криптовалюты могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, в том числе терроризма.

Те правовые механизмы, которые сейчас действуют в Казахстане в отношении денежных средств, неприменимы к криптовалютам. Никто не знает, кто в Казахстане и сколько покупает криптовалюты, и куда и на какие цели отправляются эти деньги. Это актуально и связи с тем, что множество криминальных операций, таких как, торговля оружием, наркотиками, успешно осваивают мировое интернет-пространство и даже создаются свои онлайн-площадки.

«Считаю актуальным рассмотреть следующие вопросов: первое - определение уполномоченного органа, который будет координировать все госорганы по вопросу блокчейн и критповалют. И второе - создание межведомственной комиссии с привлечением депутатов, общественности для обсуждения вопроса необходимости законодательного регулирования блокчейн-технологий и криптовалют», - подытожил мажилисмен.