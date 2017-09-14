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Тенге незначительно укрепился

14 сентября 2017, 11:20

14 сентября доллар подешевел на торгах KASE.

Средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам утренней сессии торгов в четверг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 337,66 тенге за 1 доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в среду курс доллара понизился на 3,18 тенге. В ходе сессии минимальный курс сложился на уровне 337 тенге за 1 доллар, максимальный - 338,9 тенге. Объем торгов составил 45,9 млн долларов, количество сделок - 225.

В среду курс доллара по итогам утренней сессии торгов на KASE составил 340,84 тенге за 1 доллар. По итогам утренней и дневной сессий торгов курс доллара составил 340 тенге.


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