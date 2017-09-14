Интеллигенция Атырауской области считает переход на латиницу важным шагом для будущего развития Казахстана

По итогам заседания в адрес главы государства была подготовлена телеграмма со словами поддержки и благодарности за инициативу о переходе казахского алфавита на латиницу.

В Атырау состоялось заседание представителей научной и творческой интеллигенции, главным вопросом на котором стали шаги, предпринимаемые в стране по переходу казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Участие в заседании приняли такие известные в регионе представители научной и творческой интеллигенции как профессор, доктор филологических наук Кадыр Жусип, председатель областного филиала союза писателей РК Койшигул Жылкишиев, профессор, доктор исторических наук Абилсеит Мухтар, председатель областного филиала "Қазақ тілі қоғамы" Абилхан Тулеушов и председатель ОФ "Аяз би" Женис Аронов.

По итогам заседания в адрес главы государства была подготовлена телеграмма со словами поддержки и благодарности за инициативу о переходе казахского алфавита на латиницу.