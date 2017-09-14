Интеллигенция Атырауской области считает переход на латиницу важным шагом для будущего развития Казахстана
По итогам заседания в адрес главы государства была подготовлена телеграмма со словами поддержки и благодарности за инициативу о переходе казахского алфавита на латиницу.
В Атырау состоялось заседание представителей научной и творческой интеллигенции, главным вопросом на котором стали шаги, предпринимаемые в стране по переходу казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Участие в заседании приняли такие известные в регионе представители научной и творческой интеллигенции как профессор, доктор филологических наук Кадыр Жусип, председатель областного филиала союза писателей РК Койшигул Жылкишиев, профессор, доктор исторических наук Абилсеит Мухтар, председатель областного филиала "Қазақ тілі қоғамы" Абилхан Тулеушов и председатель ОФ "Аяз би" Женис Аронов.
По итогам заседания в адрес главы государства была подготовлена телеграмма со словами поддержки и благодарности за инициативу о переходе казахского алфавита на латиницу.
"Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Вопрос перехода на латиницу всегда волновал общество. С особым интересом интеллигенция и все гражданское общество следили за каждым шагом в этом направлении, слушали каждое Ваше выступление по этой теме, обсуждали и поддерживали его.
В современном мире, где восемьдесят процентов людей пишут на латинице, переход позволит уверенно говорить о будущем нашего языка. Важность этого шага в историческом масштабе для нашего государства трудно переоценить.
Согласно Вашего поручения наши ученые проделали огромную работу по составлению нашего алфавита, учитывающего все нюансы казахского языка, историю нашей письменности и другие важные аспекты.
Вы сами говорили, что для того что бы не затеряться в условиях глобализации каждый народ должен использовать все современные технологии, внедрять их в свой повседневный быт, использовать для своего образования, именно в этом главный ключ к развитию. И латинский алфавит станет очень хорошим подспорьем для этого. Это наш долг перед будущим поколением. Конечно, впереди будут возникать трудности, связанные с этим вопросом, но, как говорится в древней мудрости "Идущий осилит дорогу". И все вместе, мы поднимемся к новым вершинам." - говорится в тексте письма.
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