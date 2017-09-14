Раскрыты спецификации Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

До выхода нового смартфона Mate-серии компании Huawei остался месяц, а слухов о флагмане становится все больше.

До выхода нового смартфона Mate-серии компании Huawei остался месяц, а слухов о флагмане становится все больше, благодаря блогеру Эвану Блассу, пишущему под ником @evleaks. Он способен раздобыть рендеры, технические характеристики, детали о внешнем виде, настоящие (а не кодовые) названия и даже даты выхода смартфонов и планшетов

Согласно Эвану Блассу, Huawei Mate 10 Pro известен под кодовым названием Blanc, а Huawei Mate 10 - под кодовым названием Marcel. Однако новый отчет от него предполагает, что существует еще одно устройство с кодовым названием Alps. Возможно, Alps может быть Mate 10 Lite, судя по его спецификациям.

Согласно последнему новостному сообщению, Mate 10 Pro, или Blanc, будет оснащаться 5,99-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 1440 x 2880. Интересно, что вчера в сети слили изображение Mate 10 Pro, показывающее, что устройство имеет дисплей от края до края. Кроме того, в докладе говорится, что Mate 10 Pro представит недавно выпущенный чипсет Kirin 970 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти.

Что касается оптики, Mate 10 будет иметь двойную заднюю камеру с датчиками на 12 Мп и 20 Мп. Впереди будет расположен 8-мегапиксельный шутер. Другие функции Mate 10 Pro включают сертификацию IP68 от воды и пыли, батарею 4000 мАч и модем LTE Cat. 16.

Говоря о Huawei Alps, или Mate 10 Lite, он будет оснащен 5,88-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с соотношением сторон 16: 9 и разрешением 2560 x 1440 пикселей. В то время как другие функции остаются такими же, как на Mate 10 Lite, он будет содержать только 4 ГБ ОЗУ.

Alps или Mate 10 Lite и Mate 10 должны дебютировать 16 октября и поступить в продажу в том же месяце, тогда как Mate 10 Pro будет запущен в декабре на базе Android 8.0 Oreo с EMUI 6.0.