Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Раскрыты спецификации Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

14 сентября 2017, 11:48

До выхода нового смартфона Mate-серии компании Huawei остался месяц, а слухов о флагмане становится все больше.

До выхода нового смартфона Mate-серии компании Huawei остался месяц, а слухов о флагмане становится все больше, благодаря блогеру Эвану Блассу, пишущему под ником @evleaks. Он способен раздобыть рендеры, технические характеристики, детали о внешнем виде, настоящие (а не кодовые) названия и даже даты выхода смартфонов и планшетов

Согласно Эвану Блассу, Huawei Mate 10 Pro известен под кодовым названием Blanc, а Huawei Mate 10 - под кодовым названием Marcel. Однако новый отчет от него предполагает, что существует еще одно устройство с кодовым названием Alps. Возможно, Alps может быть Mate 10 Lite, судя по его спецификациям.

Согласно последнему новостному сообщению, Mate 10 Pro, или Blanc, будет оснащаться 5,99-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 1440 x 2880. Интересно, что вчера в сети слили изображение Mate 10 Pro, показывающее, что устройство имеет дисплей от края до края. Кроме того, в докладе говорится, что Mate 10 Pro представит недавно выпущенный чипсет Kirin 970 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ памяти.

Что касается оптики, Mate 10 будет иметь двойную заднюю камеру с датчиками на 12 Мп и 20 Мп. Впереди будет расположен 8-мегапиксельный шутер. Другие функции Mate 10 Pro включают сертификацию IP68 от воды и пыли, батарею 4000 мАч и модем LTE Cat. 16.

Говоря о Huawei Alps, или Mate 10 Lite, он будет оснащен 5,88-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с соотношением сторон 16: 9 и разрешением 2560 x 1440 пикселей. В то время как другие функции остаются такими же, как на Mate 10 Lite, он будет содержать только 4 ГБ ОЗУ.

Alps или Mate 10 Lite и Mate 10 должны дебютировать 16 октября и поступить в продажу в том же месяце, тогда как Mate 10 Pro будет запущен в декабре на базе Android 8.0 Oreo с EMUI 6.0.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...