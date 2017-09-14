Обновленный Алматы отметит День города с размахом

В преддверии Дня города жителей и гостей Алматы ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Впереди - традиционный фестиваль яблок «АЛМАFest-2017», многотысячный Open Air «Gakku даусы», музыкальная премия «ЕМА-2017» в «Алматы Арена» и др. Завершается реконструкция с приоритетом для пешеходов улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра. Ранее состоялось открытие реконструированной площади «Астана», нового административно-делового центра Наурызбайского района, общественной приемной города «Open Almaty» и др.

15 сентября, с 10.00 в Музее Алматы жители и гости города смогут насладиться выставкой работ петербургских художников «Алматы глазами петербургских художников». В этот же день, в 18:00 в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоится вечер фортепианного дуэта И.Морилэнд и Г. Узенбаева, а в 19.30 в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Лермонтова состоится открытие 85-го юбилейного сезона.

15 и 16 сентября в 19.00 в ГАТОБе им. Абая пройдет вечер мирового балета для всех ценителей классического искусства. 16 сентября для любителей современной отечественной музыки пройдет казахстанский фестиваль «Gakku даусы».

В День города, 17 сентября в 10-00 в Парке имени Первого Президента Республики Казахстан откроется традиционный городской фестиваль яблок «АЛМАFest-2017», который ежегодно собирает до 200 тысяч жителей и гостей Алматы. На территории фестиваля будут организованы: дегустация и продажа более 100 тонн яблок, спортивные, художественные и музыкальные площадки под открытым небом, мастер-классы, игры для детей и всей семьи. Кроме того, в выставочной зоне ремесленников посетители фестиваля смогут приобрести аксессуары, фурнитуру и изделия казахских мастеров рукоделия.

В этот же день в «Алматы Арена» в 17:00 пройдет вечер Евразийской музыкальной премии «ЕМА-2017», где выступят звезды отечественной и зарубежной эстрады.

Вместе с тем, завершается реконструкция почти трети исторического центра Алматы. На обновленных улицах Жибек Жолы, Панфилова, Кабанбай батыра и Гоголя проведена реконструкция арычной и ливневой системы, завершаются работы по обновлению фасадов зданий в рамках единого архитектурного стиля, установке малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, сухих фонтанов и др.

Ранее ко Дню города состоялось открытие реконструированной площади «Астана», нового административно-делового центра Наурызбайского района, общественной приемной города «Open Almaty» и др.

Стоит отметить, что в текущем году также будут обустроены 472 новые дворовые площадки и по две пешеходные зоны в каждом районе. До конца года будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток. Выделены средства на возведение и реконструкцию 317 км городских сетей водопровода и 265 км канализации.