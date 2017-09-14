В Алматы открылся первый лазерный кинотеатр

Новый 8-зальный кинотеатр Kinopark 8 Moskva открылся 9 сентября. Это 9-й кинотеатр отечественной сети Kinopark Theatres и первый лазерный кинотеатр в стране.

Уникальность данного объекта заключается в сочетании классической модели кинотеатра и суперсовременного технического оснащения – во всех 8 залах установлены лазерные проекторы NEC.

Ведущие кинотеатральные компании в СНГ, Америке и Европе уже успели оценить преимущества лазерных разработок перед поколением цифровых ламповых проекторов, однако в Казахстане подобное оборудование пока представлено только в сети кинотеатров Kinopark.

Техническая характеристика лазерного оборудования NEC гарантирует зрителям невероятное качество изображения с:

- четким контрастом

- расширенной цветовой гаммой (более глубокие синий и черный цвета),

- стабильной яркостью и равномерным ее распределением по экрану (до 90%).

Помимо прочего, проекторы нового поколения отличаются щадящим воздействием на окружающую среду, а срок службы источника света - лазера, составляет более 20 тысяч часов. Это значит, что зрителя ожидает высокое качество изображения как на первых порах показа, так и через год после инсталляции.

«Мы рады долгожданному открытию кинотеатра Kinopark 8 Moskva в ТРЦ MOSKVA Metropolitan. При создании концепции данного объекта был взят ориентир на такие составляющие, как передовые технологии, дух классического кинотеатра и насыщенный репертуар. Поэтому мы больше чем уверенны, что Kinopark 8 Moskva станет любимым местом отдыха наших зрителей», – отмечает руководитель проектов компании Kinopark Theatres, Жанна Налаева.

Кинотеатр занял площадь более 2000 кв.м. В нем 806 посадочных мест, 8 залов, включая премиальный зал First Class, который характеризует повышенный комфорт (кресла RivaFigueras, 20 посадочных мест), высокие технологии (лазерная проекционная система NEC, аудиосистема Dolby, экран Harkness Hall Perlux 180+ с жемчужной поверхностью) и индивидуальный сервис (заказ/доставка еды и напитков в зал, обслуживание ресторана La Coppola).

В кинотеатре также нашлось место для детского зала, первого в своем роде на территории Казахстана. Специальная настройка оборудования (уменьшенные басы и включенный на 70% свет), яркий цвет кресел и мягких пуфов, внимательный и заботливый персонал на входе в зал.

Для удобства зрителей в кинотеатре имеется отдельная кофейная зона (свежеприготовленный кофе, коктейли, десерты, продукция Киномил в специальной бесшумной упаковке), а также ресторан сицилийской кухни La Coppola (открытие до конца осени 2017 года).

Все залы адаптированы для инвалидов-колясочников: предназначенные места в первом ряду демонтируются и на их место может заехать коляска.

Оснащенный последними технологиями в области кинопоказа, кинотеатр оформлен в классическом духе с элементами стиля ар-деко - обилие черных и золотых тонов, орнамент. На стенах развешаны картины, стилизованные под старые афиши фильмов, с изображением казахстанских актеров - Фархата Абдраимова, Асель Садвакасовой, Максима Акбарова, Дины Тасбулатовой, Тауекеля Мусилима, Олжаса Альжанова и др.

Станьте первым зрителем первого лазерного кинотеатра Kinopark 8 Moskva!

О сети Kinopark Theatres

Kinopark Theatres является ведущей сетью кинотеатров, насчитывающая 9 кинотеатров в 4 городах Казахстана. Общее число залов – 62, общее количество зрительских мест – 8942. На сегодняшний день общая доля на рынке составляет 40% (по показателям сборов). Показатели сборов фильмов в формате IMAX – выше 15% (от общего бокс-офиса Kinopark).

В кинотеатрах Kinopark Theatres функционируют залы с технологиями IMAX, Dolby Atmos. Первой в стране, компания осуществила переход на лазерное оборудование (14 лазерных проекторов марки NEC, первый лазерный кинотеатр Kinopark 8 Moskva).

Компания развивает собственную сеть ресторанов. В данный момент на территории кинотеатров Алматы и Астаны функционируют следующие рестораны: Fellini Grill Pasta Bar (итальянская кухня), Gourmet Burger Station (бургерный ресторан), Plov&Company (восточная кухня), Rustica Pizza&Pasta (итальянская кухня), La Coppola (сицилийская кухня), открытие которого состоится до конца осени этого года.

Дополнительную информацию о компании вы можете найти на сайте www.kinopark.kz.