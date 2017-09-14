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Мухамедиулы: Вариант казахского алфавита на латинице пока не утвержден

14 сентября 2017, 12:05

Глава Минкульта подчеркнул, что предложенный вариант не является окончательным.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что предложенный вариант латинской графики казахского языка не является окончательным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход казахского языка на латиницу. К этому мы готовились с момента получения независимости Казахстана. (...) 11 сентября в Парламенте впервые было проведено большое собрание, в котором инициатива была единогласно поддержана», - заявил глава министерства.

«Я бы хотел обратить внимание, что сейчас для обсуждения предложили вариант латинской письменности. Это не окончательный вариант. Мы сейчас его не утверждаем», - сказал министр, выступая на круглом столе по вопросам внедрения единого стандарта латинского алфавита государственного языка.

Напомним, проект алфавита казахского языка на латинской графике представили на парламентских слушаниях. Как сообщил директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова Ербол Тлешов, предложенный учеными алфавит состоит из 25 букв.

Отметим, латинизированный алфавит в Казахстане официально использовался с 1929 по 1940 годы, после был заменен кириллицей. В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, гендиректор Казахского научно-исследовательского института культуры Андрей Хазбулатов, директор национального академического библиотеки РК Умитхан Муналбаева, Мырзатай Жолдасбеков, Тұрсын Жұртбай, Гарифолла Есим, Карл Байпаков, Аким Тарази, Сауытбек Абдрахманов, Несипбек Айтулы, Толен Абдик, Нурлан Оразалин, Алдан Смайыл, Сейит Каскабасов, Шалатай Мырзахметов, Онайгуль Туржан, Талгат Теменов, Болат Аюханов, Жанат Сейдуманов, и другие.

Фото Sputnik Казахстан
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