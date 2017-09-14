Срочные и условные вклады физлиц за июль 2017 года

За 7 месяцев 2017 в валютные срочные и условные вклады физлиц было привлечено на 36,5% меньше, чем в прошлом году. Мультивалютные вклады в РК предлагают 6 банков

В июле 2017 года банками Казахстана было привлечено 782,6 млрд тг срочных и условных вкладов физлиц, на 14,8% меньше, чем в июле прошлого года.

Из них 501,5 млрд тенге - вклады в национальной валюте. Рост по сравнению с июлем 2016 года составил 23,8% (96,4 млрд тг). Всего же с начала года было привлечено 3,5 трлн тг, на 23,2% (663,8 млрд) больше, чем за январь-июль 2016 года.

Срочные и условные вклады в иностранной валюте в июле были привлечены на сумму 281,1 млрд тг, на 45,3% (232,4 млрд) меньше, чем в июле 2016 года. За январь-июль 2017 года было привлечено вкладов на 2,6 трлн тг, меньше на 36,5% (1,5 трлн) по сравнению с прошлым годом.

Между тем, на внутреннем валютном рынке растет спрос на инвалюту на фоне преобладающих эмоций населения и других участников.

Для нормализации ситуации Нацбанку второй раз за последние 12 месяцев пришлось прибегнуть к интервенциям - в августе текущего года регулятор продал на валютном рынке $70 млн.

При этом уровень индекса реального эффективного обменного курса тенге в этом году продолжает быть ниже 100, что свидетельствует о перепроданности тенге по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Казахстана.

В июле он составлял 79,5% (с учетом торговли нефтью), в том числе 84,6 к корзине валют стран СНГ и 75,9 к валютам стран дальнего зарубежья.

Практически единственным доступным инструментом для хеджирования валютных рисков для розничных клиентов является мультивалютный депозит. Среди банков РК только 6 БВУ предлагают возможность хранить свои сбережения на мультивалютных депозитах.

Самый популярный срок мультивалютных вкладов - 2 года (5 БВУ).

Самая максимальная ставка в тенге у Банка Астаны, RBK и AsiaCredit - 13,2%. Следом идут Qazkom - 12,0% и Цесна - 11,5%.

По ставкам в долларах США также лидируют Банка Астаны, RBK и AsiaCredit - 1,5%. Цеснабанк указал ставку 1,4%, Qazkom - 1,0%.

В евро лидируют Банка Астаны и AsiaCredit - 1,5%, следом идет RBK - 1,0%. Цесна и Qazkom указали базовую ставку в евро - 0,5% и 0,4% соответственно.