В РК прорабатывается вопрос строительства оптической линии связи по дну Каспийского моря

В РК для привлечения новых потребителей прорабатывается вопрос строительства оптической линии связи по дну Каспийского море, напрямую соединяющую Китай и Европу минуя РФ. Реализация проекта будет начата после решения спорных вопросов касательно статуса дна Каспийского моря. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев, докладывая Президенту РК о реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», передает Zakon.kz

Абаев отметил, что в настоящее время построена высокоскоростная телекоммуникационная магистраль «Европа-Азия», передающая информационный сигнал от Китая в Европу через Российскую Федерацию.

Кроме того, он сообщил, что в связи с поручением Елбасы по обеспечению повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре и для развития отрасли телекоммуникаций в целом Министерством проводится работа по обеспечению строительства оптоволоконных сетей связи в 1872 сельских населенных пунктах, где проживает более 2,1 млн. человек. Конец реализации проекта запланирован на 2019 год.

«Количество населенных пунктов в рамках проекта ШПД - 1872 снп. Население в зоне покрытия проекта - 2,1 млн. человек. Количество ГО и ГУ планируемых к подключению в рамках проекта ШПД - 7 263», - привел такие цифры министр.

По его словам, учитывая экономическую составляющую строительства ВОЛС, стремительное развитие технологий и предусматривая альтернативные способы организации связи, Министерство прорабатывает вопрос полного обеспечения высокоскоростным Интернетом всех населенных пунктов посредствам спутниковой связи. При имеющихся недостатках качества сигнала, данная технология имеет ряд преимуществ, включая быстрое развертывание сети даже в самых отдаленных СНП. «Количество СНП, планируемых к обеспечению посредствам спутниковой связи - 3702 СНП. Средняя стоимость доступа к сети Интернет посредствам спутниковой связи - 50 тыс. в месяц. Максимальная скорость по спутниковому каналу связи - 8 мбит/с», - отметил Абаев.