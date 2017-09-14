В Актобе к физическим лицам, имеющим задолженность по налогу на транспорт, применили административный арест

Департаментом государственных доходов по Актюбинской области совместно с Департаментом юстиции Актюбинской области подписан План совместных мероприятий по взысканию налоговой задолженности физических лиц.

В ходе рейдовых мероприятий совместно с органами юстиции судебными исполнителями за этот период работы проведена определенная работа:

· выявлены 5 физических лиц, которые имеют по состоянию на 8 сентября 2017 года задолженность по транспортному налогу в сумме 2,3 млн тенге. К данным налогоплательщикам подразделениями Департамента государственных доходов по Актюбинской области были направлены уведомления с требованиями о погашении долгов, в тоже время судебные исполнители на основании судебных приказов приостановили доступ к получению всех видов государственных услуг, к операциям с банковскими счетами и ограничили выезд за границу. Судебный исполнитель обратился в суд о признании неплательщика виновным и судом вынесено постановление на 2 физических лиц о привлечении к десяти и пяти суткам соответственно административного ареста.

· автомашины 5 должников арестованы и выдворены на штраф стоянку.

· три должника привлечены к административной ответственности за неисполнение судебного акта, в виде штрафа в размере 22 690 тенге каждый, суммы штрафа полностью погашены.

Департамент государственных доходов предупреждает физических лиц о том, что в случае непогашения задолженности будут приняты вышеуказанные меры.

Напоминаем! Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц за текущий год наступает 31 декабря 2017 года.