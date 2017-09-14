В Баянаул из Турции доставили оборудование для новой канатной дороги

По данным районного отдела физкультуры, спорта и туризма, работать будут обе канатные дороги.

В Баянаульский национальный парк, на гору Мырзашокы из Турции доставлено оборудование стоимостью 300 млн тенге для новой канатной дороги, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Об этом агентству сообщил руководитель районного отдела физической культуры, спорта и туризма Зейнулла Талипов.









- Гора Мырзашокы высотой в 800 метров расположена в 20 километрах от села Баянаул, недалеко от села Каражар, - рассказал собеседник. - Протяженность новой кресельной канатной дороги составит 1050 метров. Пассажиров будут перевозить 70 двухместных кабин. Таким образом, всего за час по канатной дороге смогут прокатиться 550 человек. По словам экспертов, здесь можно обустроить горно-лыжную трассу протяженностью 11 км. Оборудование приобретено на спонсорские средства. Их в рамках социальных программ выделила Евразийская группа предприятий ЕRG.









В данный момент подрядчик - ТОО «Азия Пром Инжиниринг» устанавливает опоры. От села Каражар до горы Мырзашокы уже проведены три километра электросетей. Дальше будет работать ратрак - специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов.









По предварительным данным, новый горнолыжный курорт будут обслуживать 19 человек. Канатную дорогу планируют запустить, когда в Баянауле выпадет первый снег.









- В советские времена в этой местности запускали дельтапланы и парапланы. В будущем хотим возродить в Баянауле этот вид спорта, - поделился планами Зейнулла Талипов.





Отметим, на территории нацпарка строящаяся канатная дорога станет второй. Первая была открыта в 2015 году. В ней используется бугельный вид подъемника, то есть пассажиры перемещаются с помощью троса, двигающегося по кругу благодаря механизмам, расположенным на специальных станциях-опорах. Подъемники на горе Мырзашокы будут кресельными. Они позволят доставлять гостей и сотрудников горнолыжного курорта к нужному месту в креслах, закрепленных на канате.





По данным районного отдела физкультуры, спорта и туризма, работать будут обе канатные дороги.





Карлыгаш Жексенова





Фото со страницы facebook Зуры Жусупбаевой



