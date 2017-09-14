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США зафиксировали подготовку КНДР к новому ракетному запуску

14 сентября 2017, 12:38

На протяжении последних двух суток КНДР передвигает ракетные пусковые установки и подготавливает защищенные стартовые позиции.

Разведка США засекла возможные новые приготовления КНДР к ракетным пускам, сообщил телеканал NBC со ссылкой на три высокопоставленных военных источника в США, передает Ria.ru.

По его данным, на протяжении последних двух суток КНДР передвигает ракетные пусковые установки и подготавливает защищенные стартовые позиции.

КНДР 3 сентября испытала водородный боезаряд, предназначенный для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого

КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Совбез ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.




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