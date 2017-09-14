Ляззат Киинов попрощался с Сенатом

Ляззат Киинов, который распрощался с креслом депутата сената парламента РК, не намерен сидеть дома без дела. Об этом экс-сенатор сообщил журналистам.

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом прекратил полномочия сенатора Ляззата Киинова, который занимал эту должность с 2013 года. Киинов в прошлом работал председателем правления нацкомпании "ҚазМұнайГаз".

"Если нефтяники скажут, что нужен им, то буду помогать им, посмотрим еще. Дома сидеть неудобно, еще рано. Если нужно будет, то буду и с внуками сидеть. Внуки — самое главное для человека. Казахи говорят, что внуков любишь больше, чем детей", — ответил Киинов на вопрос о том, чем он намерен заняться в дальнейшем.

"Это закон жизни: уходишь с одного места — приходишь на другое. Нужно давать место молодым. Я достаточно проработал, старался действовать по справедливости. Конечно, нелегко уходить, когда привык, но это закон жизни, должна быть сменяемость", — отметил он.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото lada.kz