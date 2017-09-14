Противодействие уклонению от уплаты налогов

Одним из основных направлений деятельности Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Акмолинской области является противодействие уклонению от уплаты налогов. Из находившихся с начала 2017 года в производстве уголовных дел, более половины окончено производством. Из них 7 прекращены по не реабилитирующим основаниям, 6 направлено в суд. По 5 уголовным делам уже вступили в силу приговоры суда.

Установленный ущерб по оконченным делам данной категории составляет 688 760 880 тенге. В ходе досудебного расследования возмещено 219 246 054 тенге, кроме того, наложен арест на имущество на сумму 23 298. 750 тенге.

Схема работы по уклонению от уплаты налогов субъектами частного предпринимательства, «испытывающих потребность» в завышении вычетов (расходов) и увеличении зачетов по НДС, может строиться различным образом, в том числе с использованием фиктивных счетов-фактур.

Службой экономических расследований завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Кокшетауавтодор». Указанное предприятие путем участия в государственных закупках заключило договоры на подрядные работы по осуществлению строительства и ремонта автодорог на территории Акмолинской области. Директор ТОО в целях уклонения от уплаты налогов незаконно подписал мнимые договоры и счет-фактуры с предприятиями, фактически не оказывающими никакие услуги и не поставляющими никакие товары. В свою очередь бухгалтер предприятия, оказывая соучастие в данном преступлении в качестве пособника, посредством электронной связи произвела сдачу в Управление государственных доходов по г. Кокшетау налоговую отчетность ТОО «Кокшетауавтодор» с указанием фиктивных взаиморасчетов и с заведомо искаженными данными о расходах.

В ходе досудебного расследования подозреваемые директор и бухгалтер предприятия признали свою вину и полностью возместили причиненный государству ущерб в размере более 81 млн. тенге. Уголовное дело в отношении них прекращено по не реабилитирующим основаниям в связи с деятельным раскаянием, активным сотрудничеством со следствием и возмещением ущерба.

Другой пример уклонения от уплаты налогов. ТОО «Сталь РК 2006» в период времени с 5 января 2015 года по 31 октября 2015 года осуществляло транспортные услуги на автотранспортных средствах по поставке в адрес получателя инертных материалов. Подсудимый Г., руководя коммерческой деятельностью ТОО «Сталь РК 2006», достоверно знал, что для перевозки грузов с превышением допустимых параметров, требуется специальное разрешение, однако, во избежание лишних денежных трат санкционировал осуществление возглавляемой им организацией транспортных услуг с превышением нормативной нагрузки на ось автотранспортных средств на отрезке пути от пос. Шортанды до г. Астана на автомагистрали «Астана-Петропавловск». Зная об обязанности своевременно и достоверно исчислять и уплачивать в бюджет обязательный платеж, уплачиваемый в связи с превышением массы груза на ось АТС, с целью сокрытия обязательных платежей и недопущения к нему претензий, осуществил уплату обязательного платежа в бюджет всего в размере 174 843 тенге. Проведенная в ходе досудебного расследования судебно-экономическая экспертиза дала заключение, что подлежащая уплате ТОО «Сталь РК 2006» сумма платежей составила 62 837 000 тенге. Судом, учитывая то, что подсудимый полностью признал себя виновным, к нему применен закон об амнистии. Взыскание денежных средств осуществляется в гражданском порядке.

Если вам стало известно о фактах уклонения от уплаты налогов недобросовестными налогоплательщиками, просим сообщить в Службу экономических расследований ДГД по Акмолинской области по тел. (8-7162) 25-14-88 или 25-45-51.