В Минэнерго рассказали, как будут бороться с хищением нефти

До 2020 года все предприятия отрасли будут обязаны передавать данные в информационную систему учета нефти в режиме онлайн.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал, как в Казахстане намерены бороться с нелегальным оборотом нефти, передает BNews.kz.

«Все нефтегазовые, нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие компании до 1 января 2020 года обязаны оснастить свои объекты контрольными приборами учета нефти (счетчиками) и онлайн передавать данные в информационную систему учета нефти. Это позволит пресечь факты нелегального оборота нефти и увеличить доходную часть бюджета», - сказал министр в ходе республиканского совещания по вопросам цифровизации.

Он отметил, что по итогам реализации первых этапов пилотных проектов «Интеллектуальное месторождение» и «Цифровой рудник» достигнуты ощутимые положительные экономические результаты. Министерство энергетики рассматривает вопрос выработки отраслевых стандартов по цифровизации для объектов нефтегазовой отрасли.

По словам министра, с 2020 года 100% аукционов по продаже права недропользования на месторождения будут проходить в онлайн-режиме.

На трех нефтеперерабатывающих заводах будет внедряться автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. По словам министра, это позволит перейти НПЗ на не менее трехлетний межремонтный период эксплуатации.