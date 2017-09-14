Искромсал тела жертв ножницами: стали известны подробности убийства женщин и ребенка в ЗКО

В прокуратуре Западно-Казахстанской области заявили, что нет никаких сомнений в причастности задержанного Адилета Камалиева к тройному убийству, передает корреспондент BNews.kz. Подозреваемый искромсал тела своих жертв ножницами.

В надзорном органе заявили, что на руках 23-летнего жителя села Жымпиты Сырымского района были порезы от ножниц. Мужчина после задержания дал признательные показания.

«По словам задержанного Адилета Камалиева, он пришел к Баянслу Канатовой, с которой он хотел строить отношения. Но в доме, который она снимала, находился ее ребенок вместе с подругой. Девушка заявила мужчине, что его ухаживания ни к чему не приведут. Что происходило после, задержанный не помнит. Удары ножницами он наносил в шею и грудь. Затем дождался Баянслу Канатову и убил ее. Нам удалось найти ножницы, которые он выбросил, по следам крови», - сообщил заместитель прокурора ЗКО Александр Цуранков.

В надзорном органе отметили, что с места убийства Адилет Камалиев уехал на своей машине. Позже в ней обнаружили следы крови.

«Машину он продал за 200 тысяч тенге. Сейчас мы проводим ряд экспертиз, закрепляем собранные доказательства», - отметил Александр Цуранков.

В прокуратуре сообщили, что последнее убийство Адилет Камалиев совершил уже под утро. Затем он поджег дом. Приехавшие полицейские обнаружили раны на телах жертв и сделали вывод о криминальном характере их гибели.

Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. В частном доме поселка Зачаганск были найдены тела трехлетнего мальчика и двух молодых девушек. На теле ребенка насчитали 18 ножевых ранений.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство двух и более лиц). Камалиеву грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.