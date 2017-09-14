В Астане перекроют дороги на время проведения марафона

В столице 17 сентября стартует Астана Марафон, в котором планируется участие 4500 человек, сообщает Zakon.kz.





На сегодняшний день уже зарегистрировались 3000 участников. В этом году представлено три дистанции: 42 км, 21 км и 10 км.





В марафоне примут участие сотрудники казахстанских и международных компаний, государственные служащие, а также атлеты из стран ближнего и дальнего зарубежья. По предварительным данным, в забеге планируется участие спортсменов из США, Великобритании, Австралии, Испании, Италии, Кореи, Кыргызстана, Китая, Украины, Малайзии, России и других стран мира. Атлеты Астаны и регионов республики также примут участие в марафоне.





Как отмечается, участники марафона – люди, объединённые одной большой целью, чтобы оказать поддержку важным социальным проектам фондов «Аяла», «СОС Детские Деревни», «Касиеттi Жол», «Дом Мамы», привлечь внимание к проблемам общества и популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни, - сообщила директор «Астана Марафон-2017» Гаухар Брамлей-Фентон.





По информации ДВД города, вовремя проведения марафона будет перекрыт ряд улиц. Маршрут пройдет по ул. Рыскулова, пр.Кабанбай батыра, ул. Бухар жирау, пр. Мәңгілік Ел, ул. Сыгынак, ул. Панфилова, пр. Тауелсыздык, ул. Нажмиденова, ул. Сарыкол, ул. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева, пр. Жумабаева, пр. Абылай хана, пр. Момыш улы, пр. Жумабаева, пр. Кошкарбаева, пр. Мәңгілік Ел, ул. Кунаева, ул. Восточнее Кабанбай батыра, ул. Достык, пр. Мәңгілік Ел.





С 7 утра до 19 часов движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:

1) пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен талал до ул. Бухар жирау,

2) ул. Бухар жирау от пр. Кабанбай батыра до пр. Мәңгілік Ел,

3) пр. Мәңгілік Ел от ул. Бухар жирау до ул. Сыганак,

4) ул. Сыганак от пр. Мәңгілік Ел до ул. Нажмиденова,

5) ул. Панфилова от ул. Сыганак до пр. Тауелсыздык





С 8 утра до 10.30 движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:

1) пр. Тауелсыздык от ул. Панфилова до ул. Нажмиденова,

2) ул. Нажмиденова от пр. Тауелсыздык до пр. Сарыкол,

3) пр. Сарыкол от ул. Нажмиденова до ул. Байтурсынова,

4) ул. Байтурсынова от пр. Сарыкол до пр. Кошкарбаева,

5) пр. Кошкарбаева от ул. Байтурсынова до пр. Жумабаева,

6) пр. Жумабаева от пр. Кошкарбаева до пр. Момыш улы

7) пр. Момыш улы от пр. Жумабаева до пр. Абылайхана.





С 10.00 до 12.00ч движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:





1) пр. Абылай хана от пр. Момыш улы до пр. Жумабаева,

2) пр. Жумабаева от пр. Абылай хана до пр. Кошкарбаева,

3) пр. Кошкарбаева от пр. Жумабаева до пр. Мәңгілік Ел.

С 11.30 до 13.00ч движение транспорта будет ограничено полностью на следующих участках:

1) пр. Мәңгілік Ел от пр. Кошкарбаева до ул. Кунаева

2) ул Кунаева от пр. Мәңгілік Ел до ул. Восточная Кабанбай батыра,

3) ул. Восточнее Кабанбай батыра от ул. Кунаева до ул. Достык,

4) ул. Достык, от ул. Восточная Кабанбай батыра до пр. Мәңгілік Ел,

5) пр. Мәңгілік Ел от ул. Достык до ул. Хусейн бен талал.





В связи с чем Управление административной полиции просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, используя параллельные улицы. Автомобили оперативных служб (кареты скорой помощи, служб ЧС и МВД) будут пропускаться в поперечных направлениях, сотрудниками несущими службу на местах.

Посетителям лечебных заведений, расположенных вдоль улицы Рыскулова предлагается маршрут по пр. Туран, заезды со стороны ул. Хусейн бен талал (ранее ул. № 31) .





Фото: bnews.kz



