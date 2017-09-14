В России посчитали количество автомобилей у олигархов

Столица России может похвастать, пожалуй, самым молодым и дорогим автопарком, да и большинство ультрароскошных машин сосредоточено именно здесь.

А вот по всей стране количество по-настоящему элитных моделей в абсолютном выражении остается мизерным, сообщают Vesti.ru.





Аналитики агентства "Автостат" решили подсчитать, сколько всего машин элитных марок насчитывается во всех российских регионах. Согласно свежему отчету, на конец первого полугодия (т.е., по состоянию на 1 июля 2017 года) в России зарегистрировано 10,5 тысячи автомобилей сегмента Luxury - всего лишь 0,025% от всего парка легковушек.





Причем, сюда не входят "простые" премиальные модели, например, Audi, BMW или Cadillac - речь идет об автомобилях гораздо более высокого статуса.





Наиболее "массовыми" роскошными автомобилями в РФ являются модели британской марки Bentley, на которые приходится сразу 35% всего объема или 3,6 тысячи единиц. Вторыми по популярности среди люксовых машины с долей 20% парка являются представительские седаны Mercedes-Maybach, зарегистрированные в количестве 2,1 тысячи экземпляров.

Третье и четвертое место делят между собой легендарные марки Maserati и Rolls-Royce, на счету которых по 1,1 тысячи автомобилей в России, а доля каждой едва превышает 10%. Автопарки всех остальных ультрароскошных брендов не превышают тысячи штук. Например, спорткары Ferrari зарегистрированы в количестве 712 единиц, Aston Martin - 411, а Lamborghini - 252.

Как показывает статистика, наибольшее количество сверхдорогих автомобилей продается в Москве. Их численность составляет 5,9 тысяч машин, то есть, более половины всего российского парка. В том же Санкт-Петербурге зарегистрировано "всего" около 1 000 роскошных моделей, в Подмосковье еще меньше - чуть более 900 единиц. Из других регионов лидирует Краснодарский край (290 шт.), а также Свердловская (140 шт.), Ростовская (137 шт.) и Самарская (100 шт.) области. В остальных субъектах количество автомобилей класса Luxury - ниже сотни.



