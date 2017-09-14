В Кокшетау задержан подозреваемый, обманувший женщину на 700 тыс. тенге
14 сентября 2017, 13:02
Мужчина пообещал быстрое оформление документов при приобретении квартиры, но получив желаемую сумму, скрылся.
В Кокшетау полицейские задержали подозреваемого в совершении мошенничества на сумму в 700 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
«В июне т.г. в полицию г. Кокшетау с заявлением о мошенничестве обратилась 25-летняя жительница областного центра. По словам девушки, ее знакомый обманным путем завладел денежными средствами в сумме 700 000 тенге и в течение некоторого времени не выходит на связь», - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что деньги потерпевшая отдала для быстрого оформления квартиры через один из банков города. Подозреваемый пообещал, что за определенную сумму сможет решить вопрос в положительную сторону. Получив свой «гонорар» мужчина скрылся, и на многочисленные звонки девушки не отвечал. Поняв, что стала жертвой мошенника, потерпевшая обратилась за помощью к полицейским.
Оперативники незамедлительно установили адрес проживания подозреваемого и круг его знакомых, однако мужчина уехал из города, и ни родным, ни друзьям о своем местоположении не сказал.
В течение трех месяцев стражи порядка проводили специальные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых 32-летний подозреваемый был задержан на территории железнодорожного вокзала Кокшетау. Как оказалось, все это время мужчина скрывался в Алматы.
В настоящее время начато досудебное производство по ст. 190 ч.1 УК РК (мошенничество), имеются признательные показания. Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Вместе с тем, стражи порядка предупреждают граждан не принимать участие в сомнительных сделках и операциях, не соглашаться на предложения малознакомых людей при оформлении кредитов и займов, ни в коем случае не передавать денежные средства «третьим» лицам без оформления соответствующих документов.
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