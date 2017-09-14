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Суд продлил домашний арест экс-зампреду «Казахстан Инжиниринг»

14 сентября 2017, 13:08

Арест продлен до 16 октября.

Есильский районный суд №2 продлил домашний арест бывшему заместителю председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Канату Султанбекову до 16 октября 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Ранее Султанбеков находился под стражей. Меру пресечения на домашний арест заменили 26 мая 2017 года.

Комитет национальной безопасности проводит досудебное расследование в отношении Каната Султанбекова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.


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