В Алматы из Алматинского филиала № 1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Magnum Cash & Carry» изъята продукция не соответствующая фактическому весу

«Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы в ходе проверки установлено, что в Алматинском филиале № 1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мagnum Cash & Carry» реализовывались 15 партии продукции не соответствующей фактическому весу. Так,

- Рис «Алпамыс», высший сорт, масса-нетто 800гр., дата изготовления 15.06.17г., производства ТОО «FASOL», г.Алматы, ул.Молдагулова, д.32 установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 43,89 грамм;

- Печенье сдобное йогуртовое с начинкой тм. «Уральские кондитеры», масса-нетто 260гр., дата изготовления 18.07.17г., производства ИП «Валеев Т.Р.», Россия, г.Челябинск, ул.Комсомольская,18 «а» установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 29,97 грамм;

- Одари питьевое ультрапастеризованное молоко, массовой долей жира 6%, объем 1 литр, дата изготовления 28.06.17г., производства ТОО «Молпродукт», г.Петропавловск, ул.Универсальная, 1 «а», установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недолив составил 20,05 мл;

- Халва подсолнечная тм. «Мишкино счастье», масса-нетто 350гр., дата изготовления 11.05.17г., производства ООО Кондитерское фабрика «Мишкино», Россия, Ростовская область, ул.Вишневая, д.24, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 17,77 грамм;

- Сахар белый прессованный (рафинад) «Тамаша», масса-нетто 800гр., дата изготовления 31.12.16г., производства ТОО «Golden Food Сompany», п.Теректи, ул.Курылыс, 13, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 38,29 грамм;

- Хлопья зерновые «Экстра» 6 злаков тм. «Царь», масса-нетто 400гр., дата изготовления 01.06.17г., производства ООО «Объединение «Союзпищпром», Россия, г.Челябинск, Свердловский пр.,40 «а», установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 9,12 грамм;

- Натуральный белоснежный сахар «АсАн», масса-нетто 900гр., дата изготовления 14.08.17г., производства ТОО «Фирма Ас-Ан», г.Актобе, 41 разъезд, д.134, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 19,49 грамм;

- Изделия макаронные «Сұлтан», рожки 5, особые, масса-нетто 400гр., дата изготовления 01.08.17г., производства АО «Султан - ЭММК», г.Петропавловск, проезд Труда,1, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 7,13 грамм;

- Мармелад желейный со вкусом «Дыни», масса-нетто 300гр., дата изготовления 11.05.17г., производства ООО «Азовская КФ», РФ, г.Азов, ул.Кагальницкое, 5 «а», установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 15,54 грамм;

- Сдобные «Мини-Маффины» т.м. «Сказочный» с кремом шоколадным, масса-нетто 200гр., дата изготовления 06.07.17г., производства ООО «Раменский кондитерский комбинат», Россия, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 10,3 грамм;

- Кетчуп шашлычный тм. «Томатный рай», масса-нетто 250гр., дата изготовления 08.07.17г., производства ТОО «Масло-Дел», г.Алматы, пр.Суюнбая, 497 «в», установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 7,84 грамм;

- Соль поваренная пищевая самосадочная йодированная, 1сорт, помол № 1, масса-нетто 1000гр., дата изготовления 22.05.17г., производства АО «Аралтуз», Кызылординская область, п.Жаксыкылыш, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 23,27 грамм;

- Соль для ванн Пихта с пеной, тм. «Вахташ», ароматизированная, масса-нетто 400гр., дата изготовления 09.06.17г., производства ЗАО «Вахташ», Россия, г.Бийск, ул.Социалистическая, 1, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 44,53 грамм;

- Туалетное мыло тм. «SULU» яблоко, масса-нетто 350гр., дата изготовления 08.04.17г., производства ТОО «Адал Плэнт», г.Алматы, пр.Аль-Фараби,13, к.2 «В», офис 302, установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 8,57 грамм;

- Средство для растворения загрязнений канализационных труб «ВанТуз», масса-нетто 70гр., дата изготовления 08.06.17г., производства ТОО «Tandem Distribution», г.Алматы, ул.Булкушева, 8 «в», установлены отрицательные отклонения, превышающие допустимую норму. Недовес составил 10,87 грамм;

За допущенные нарушения, АФ№1 ТОО «Мagnum Cash & Carry» привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 453 800 тенге, а также даны предписания об устранении нарушении и о запрете реализации продукции» - сообщает главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы Нысанбек А.