Кандидаты на должность судьи из числа адвокатов:

статистика и анализ

Балгуль Раисова,

член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан,

представитель адвокатуры

В рамках реализации 17 шага Плана Нации был усовершенствован механизм отбора судей. В данной сфере произошли кардинальные изменения. Одним из требований, предъявляемых к кандидатурам на должность судьи, является наличие профессионального стажа в виде пяти лет деятельности в качестве адвоката, службы в органах прокуратуры и государственной службы в судах в качестве секретаря судебного заседания (или помощника суда). К сотрудникам правоохранительных органов и иных юридических профессий предъявляется требование в виде десятилетнего стажа работы. Представители судейского сообщества совместно с представителями ученого мира и общественности в лице адвокатуры, нотариата и Союза юристов принимают непосредственное участие в профессиональном отборе судей, начиная с момента сдачи квалификационных экзаменов на должность судьи в Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете, то есть к экзамену допускаются только те лица, которые соответствуют требованиям, установленным Конституционным Законом.

Анализируя сферу деятельности лиц, участвующих в сдаче квалификационного экзамена на должность судьи в 2016 году, следует отметить, что большинство - это сотрудники судебной системы, правоохранительных органов, а затем адвокаты, прокуроры и нотариусы. Изучая численный состав по количеству лиц, участвующих в квалификационном экзамене на должность судьи, следует, что адвокаты занимают третью позицию после работников суда и правоохранительной службы. Так, в сдаче экзаменов в 2016 году участвовало всего 16 адвокатов, из них три человека сдали экзамен с положительными результатами, то есть приблизительно каждый пятый. Такая же статистика наблюдается у сотрудников судебной системы, органов прокуратуры и чуть меньше у сотрудников правоохранительной деятельности.

Адвокаты, участвующие в сдаче квалификационного экзамена на должность судьи, по численности составляют небольшую часть, их практически в десять раз меньше, чем работников судебной системы. В первом полугодии 2017 года заметно снизилось число участников от представителей адвокатского сообщества, в сдаче экзаменов участвовало только 6 адвокатов, из них четверо успешно сдали экзамен. Результаты 2017 года свидетельствуют об улучшении показателя статистики из числа адвокатов, сдавших успешно экзамен.

В 2016 году по итогам трех конкурсов на занятие вакантных должностей судей районных и приравненных к ним судов принимали участие 37 практикующих адвокатов, из которых 8 человек были рекомендованы к назначению на судейские должности, в том числе 1 - на должность судьи областного суда (Карагандинская область), 7 - на должность судьи районного и приравненного к нему суда. При этом один адвокат из ЮКО после получения рекомендации Высшего Судебного Совета на назначению судьей Рудненского городского суда Костанайской области отказалась от назначения на судейскую должность. Также следует отметить, что не все кандидаты, которые успешно сдали квалификационный экзамен на должность судьи, участвуют в конкурсах на занятие вакантных судейских должностей.

Данная статистика свидетельствует о том, что 21,6 % от всего числа адвокатов, принявших участие в конкурсах на занятие вакантных судейских должностей, были рекомендованы на судейские должности, что в целом, если брать во внимание участие других категорий: работников суда, прокуратуры, правоохранительных органов и иных юридических профессий, является неплохим показателем.

Всего к участию в трех конкурсах 2016 года Высшим Судебным Советом Республики Казахстан было допущено 948 кандидатов, из них 640 - действующие судьи, 308 - это кандидаты в судьи. Из 308 кандидатов в судьи, как было указано выше, только 37 - действующие адвокаты. Средний возраст адвокатов, принимающих участие в конкурсах на занятие судейских должностей, это - 43 года: самому младшему из них 33 года, а самому старшему 60 лет. При этом большинство из них в возрасте 45-48 лет, что свидетельствует о жизненном уровне зрелости. Данные анализа и статистики показывают тенденцию, при которой адвокаты не активно стремятся стать судьями, в отличие от работников судов и правоохранительных органов, что обусловлено тремя факторами. Первое: жесткими требованиями государства, предъявляемыми к осуществлению правосудия и высоким уровнем ответственности судей, возложенным на них в связи с этим. В свою очередь, адвокаты осуществляют свою деятельность в свободной конкурентной среде, не обремененной жесткой дисциплиной и повышенной ответственностью перед государством, в которой могут осуществлять практику свободно по собственному выбору, на договорной основе с доверителем либо подзащитным. При этом график своей деятельности адвокатом формируется самостоятельно. Вторым фактором является то, что адвокатское сообщество сформировано в основном из состоявшихся специалистов из числа бывших судей, прокуроров, следователей и юрисконсультов, и небольшого количества молодых юристов, пришедших в адвокатуру после ВУЗов, то есть из лиц, которые определенно и осознанно связывают свою карьеру именно в сфере оказания юридической помощи. И третье, материальное положение адвокатов, обусловленное независимостью адвокатуры, как института гражданского общества, на достаточно хорошем уровне, которое гарантирует определенную финансовую стабильность при достаточно свободном графике деятельности и возможностью самостоятельного планирования как рабочего времени так и отдыха.