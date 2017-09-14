Роль советов по взаимодействию с судами

при отборе судей

Наби Пазылов, судья в отставке,

член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан

Правовая основа деятельности Совета по взаимодействию с судами при отборе судей определяется Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», а также Положением, утвержденным решением Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

В соответствии с Положением о Совете по взаимодействию с судами, утвержденным решением Высшего Судебного Совета Республики Казахстан от 17 февраля 2016 года, Советы созданы в целях оценки морально-психологических качеств кандидатов на должность судьи и привлечения граждан и общественных объединений к участию в процедурах отбора кандидатов на должность судьи. Под морально-нравственными качествами кандидатов на должность судьи подразумевается сочетание его внутренних устоев, ценностей, мировоззрения. Эти характеристики выражаются через поступки, действия и отношение ко всему, что окружает человека. Под нравственными качествами подразумевается понятие совести, уважения к окружающим. Таким образом, стаж работы в качестве судьи и показатели качества отправления правосудия не могут относиться к категории морально-нравственных устоев, так как являются квалифицирующим признаком профессионализма и имеют значение при назначении на вышестоящую должность в рамках принципа меритократии, а также могут являться обоснованием при рассмотрении кандидатуры на пленарном заседании областного суда, Судебным жюри при Верховном Суде Республики Казахстан при оценке характеристики профессиональной деятельности со стороны судейского сообщества, но не со стороны общественности.

Составы Советов сформированы на добровольной основе из числа авторитетных представителей местной общественности.

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по взаимодействию с судами количество членов Совета составляет семь человек. В составе Совета по взаимодействию с судами не должно быть государственных служащих, так как это будет противоречить идее создания Совета как консультативно - совещательного органа, полностью сформированного из числа представителей местной общественности.

Для объективности критериев и определения по отдельным категориям профессиональных качеств судьи на пленарном заседании, а морально-нравственных на Совете по взаимодействию с судами, следует проводить заседания раздельно. В то же время, в компетенцию Советов входит участие представителя Совета в работе пленарных заседаний (президиума) областного суда при обсуждении кандидатов на должность судьи с правом совещательного голоса в соответствии с подпунктом 3) пункта 9 ПОЛОЖЕНИЯ и рекомендовать участие членов Совета на регулярной основе на пленарных заседаниях областных судов.

Заседания общественных Советов по взаимодействию с судами носят объективный и независимый характер, без участия и любого прямого либо косвенного влияния извне. В соответствии с пунктом 20 ПОЛОЖЕНИЯ о Совете по взаимодействию с судами по результатам заседания Совет выносит заключения о положительной или отрицательной оценке морально-нравственных качеств кандидата на должность судьи. Заключения Совета должны быть мотивированными. На основании пункта 22 ПОЛОЖЕНИЯ все заключения подписываются председателем и секретарем, а затем направляются в соответствующий областной суд для сведения либо обсуждения. Небольшой стаж работы в качестве судьи не является основанием для отрицательного заключения, так как не относится к категории морально-нравственных качеств, и может являться предметом обсуждения на пленарных заседаниях судейским сообществом, но не общественности. Оценка показателей работы судьи выходит за пределы полномочий Совета и не может являться предметом обсуждения на заседаниях. Учитывая, что заключения Советов носят рекомендательный характер, давать обоснованные заключения исходя из морально-нравственных качеств судей и кандидатов на должность судьи с указанием конкретных источников информации для объективности оценки и конкретных фактов, которые могут влиять на характеристику.

Необходимо отметить, что на заседания Советов кроме его членов могут быть приглашены другие лица (адвокаты, члены профессиональных союзов, партий и иных общественных организаций), которые имеют право принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить рекомендации, предложения и замечания, а по результатам заседания члены совета могут выносить заключение о положительной или отрицательной оценке морально-нравственных качеств кандидата на должность судьи, которые принимаются в отсутствие кандидата в судьи и оглашаются незамедлительно участующим лицам. При этом заключения Советов всегда носят рекомендательный характер и могут быть приняты во внимание пленарным заседанием судов.

По итогам 2016 года было рассмотрено и принято 904 заключения в отношении 947 лиц, допущенных для участия в конкурсах на занятие вакантных должностей председателей и судей районных и приравненных к ним судов, судей областных и приравненных к ним судов, судьи Верховного Суда, объявленных Высшим Судебным Советом, из них в отношении 58 лиц - отрицательные заключения.