Чтобы ощутить эмоции, не обязательно вкладывать миллионы. Возможно ли снять фильм и окупить его в Казахстане?

Мы узнали у ребят, дебютировавших на днях с картиной «Крылья, подаренные матерью», реально ли снять полнометражный фильм в Казахстане с маленьким бюджетом.

С каждым годом казахстанское кино набирает обороты. Суммы, инвестируемые в него, увеличиваются, появляется больше фильмов и новых кинокомпаний. Мы узнали у ребят, дебютировавших на днях с картиной «Крылья, подаренные матерью», реально ли снять полнометражный фильм в Казахстане с маленьким бюджетом.

Десять лет назад на «Рэкетира» Акана Сатаева было затрачено $800 тысяч, картина собрала $1,2 млн и стала первой картиной, оправдавшей себя (источник).

Фильм казахстанско-кыргызских продюсеров «В Поисках Мамы», в главной роли Тауекел Мусилим, при бюджете $400 000 собрал в Казахстане $850 000.

«Шал» Ермека Турсунова собрал в прокате за один месяц 53,5 млн тенге.

Конечно же, эти ребята даже в нынешнее время не рассчитывают на такой бюджет. Так как кинокомпания новая, дебютируют и картина, и режиссер, и продюсеры фильма. Сумма, потраченная на картину, составляет 50 тысяч долларов. В этот бюджет входит гонорар актеров, съемочной группы, аренда локаций, техники, постпродакшн (монтаж, цветокоррекция, оформление звука, услуги композитора), зарплата административной группы, костюмы и т.д. Съемки проходили зимой, что усложняло процесс. Несмотря на это, дружная команда за полтора месяца отработала все сцены.

«Сняв фильм, мы думали: ну все, вздохнем с легкостью. Оказалось, что нет. Постпродакшн, продвижение и прокат фильма занимают много времени и сил. Порой кажется, чем заниматься этой волокитой, легче снять еще один фильм», - говорит режиссер картины Кажымукан Калимбетов.

«Главная цель - чтобы зритель понял мысль, которую ты хочешь донести. И если ее разделят с тобой хотя бы несколько тысяч человек, я думаю, это уже успех. Не обязательно вкладывать миллионы, чтобы «залезть в душу». И за малый бюджет можно дать зрителю прочувствовать эмоции. Я понимаю, зритель сейчас очень критичен, ведь бюджет некоторых казахстанских фильмов очень высок. Ну а мы - пример малобюджетного фильма», - поделился Дастан Сеитов, генеральный продюсер фильма.

Возникает вопрос: можно ли снять качественный фильм за маленький бюджет и окупить его?

Узнаем по окончанию проката и обязательно расскажем.