«Самый презираемый» бизнесмен США сел в тюрьму за шутку о Хиллари Клинтон

На прошлой неделе Шкрели оставил на своей странице в Facebook сообщение, в котором пообещал выплатить 5 тысяч долларов любому, кто принесет ему «волос с головы Хиллари Клинтон». Бывшая кандидат в президенты США сейчас проводит тур по стране в поддержку своей книги мемуаров. Позже пост был удален, но скандальной записью заинтересовалась Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства.





Суд в нью-йоркском районе Бруклин признал, что Шкрели этим сообщением доказал угрозу, которую он представляет для общества, и должен быть помещен под стражу до вынесения приговора по своему делу о махинациях с лекарствами.



