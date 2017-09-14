Исследование: первые месяцы осени – самые травматичные

Специалисты информационно – аналитического центра Страховой компании «Kompetenz», проанализировав статистику несчастных случаев с 2013 по 2016 год, выяснили, что наиболее часто неприятности случаются в первые месяцы осени, сообщает Zakon.kz.





«Как правило, обращения клиентов связаны с различными травмами, ожогами, обморожениями, отравлениями, укусами животных и насекомых и другими неприятными событиями, которые покрываются полисами страхования от несчастных случаев, - говорится в исследовании. - На протяжении 3-х лет (в период с 2013 по 2016 г.) месяцы - сентябрь и октябрь становились лидерами по среднему количеству обращений по полисам страхования от несчастных случаев».





Специалисты страховой компании объясняют этот факт тем, что в начале осени многие обладатели страховых полисов возвращаются из отпусков, и после отдыха не у всех получается быстро войти в привычный для себя режим, у многих снижена концентрация, что приводит к несчастным случаям как на работе, так и дома.





Кроме того, сентябрь является началом учебного года у школьников. Именно в осенние месяцы очень сильно возрастает школьный травматизм. Наибольшее число травм проходится на детей в возрасте от 7 до 10 лет. При этом мальчики получают травмы чаще девочек, что объясняется их большей подвижностью и некоторой бравадой, желанием казаться сверстникам более сильными и бесстрашными. Соотношение между мальчиками и девочками – 3:1.





Проведенный анализ причин несчастных случаев свидетельствует о том, что высокий уровень травматизма в школе отмечается во время – перемен и перерывов, в т.ч. время до начала и окончания занятий (до 67%), из них около 55% травм происходят во время падений и бега.





Самым несчастливым днем и лидером по количеству обращений в 2015 году стало 9 сентября. Любопытно, что за последние два года 13-е число месяца четыре раза выпадало на пятницу, и во всех случаях количество обращений в страховую компанию оказалось заметно ниже среднего показателя. Таким образом, «пятница, 13-е» свою репутацию не оправдала. Это же касается и статистики ДТП: среднее количество ДТП, происходящих в пятницу, выпадающую на 13-ое число, нисколько не выше среднего количества ДТП в любую другую пятницу.



