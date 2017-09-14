На Украине арестован второй участник прорыва Саакашвили
14 сентября 2017, 13:38
Второй фигурант дела о прорыве, во время которого экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно попал на территорию Украины, арестован по решению суда.
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкирян сообщил, что второй участник прорыва Саакашвили — Андрей Котыченко — арестован. По решению суда он заключен под стражу на два месяца, сообщает Ntv.ru.
«Второму фигуранту дела, еще одному из активных участников жестокого нападения на сотрудников правоохранительных органов и пограничников во время событий 10 сентября на КПП в „Шегинях“, суд назначил меру пресечения — два месяца ареста с альтернативой внесения залога», - рассказал З.Ширяк на своей странице в Фейсбуке.
После случившегося на границе были задержаны всего два человека — Андрей Котыченко из города Черкассы и Александр Бурцев из Ивано-Франковска. Бурцев был арестован накануне.
Напомним, лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили сумел вернуться в страну. Его сторонники прорвали оцепление правоохранителей на границе и, окружив его, провели через границу. Во Львове, куда он прибыл, чтобы определиться с дальнейшими действиями, на него возбудили дело за незаконное пересечение границы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство.
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