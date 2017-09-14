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Глава аэропорта в Таджикистане погиб при проводах вертолёта президента

14 сентября 2017, 13:44

Глава аэропорта находился близко от президентского вертолёта, когда он стал подниматься в воздух.

Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане Дилдор Максудшоев погиб, когда провожал вертолёт с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Как передаёт РИА Новости, инцидент произошёл накануне, 13 сентября.

Отмечается, что глава аэропорта находился близко от президентского вертолёта, когда он стал подниматься в воздух.

«От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолёта он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», — сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, ударившись о камень, Максудшоев получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в больницу.

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