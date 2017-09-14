Глава аэропорта в Таджикистане погиб при проводах вертолёта президента

Глава аэропорта находился близко от президентского вертолёта, когда он стал подниматься в воздух.

Начальник аэропорта города Хорог в Таджикистане Дилдор Максудшоев погиб, когда провожал вертолёт с президентом Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Как передаёт РИА Новости , инцидент произошёл накануне, 13 сентября.





Отмечается, что глава аэропорта находился близко от президентского вертолёта, когда он стал подниматься в воздух.





«От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолёта он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом», — сообщили в пресс-службе МВД.





По данным ведомства, ударившись о камень, Максудшоев получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в больницу.