Законопроект лишает адвокатуру большинства гарантий и статуса

В Астане прошло заседание Совета по правовой политике при Президенте РК на котором рассматривались основные положения проектов законов по вопросам оказания юридической помощи. Предлагаем Вашему вниманию выступление председателя Республиканской коллегии адвокатов Ануара Тугела.

«Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года подчеркивает ведущую роль адвокатуры, как ядра системы оказания гражданам юридической помощи. Законопроект данную роль полностью ликвидирует, лишает адвокатуру большинства гарантий и статуса по сравнению с действующим законом.

Это идет в разрез с инициированной Главой государства работой по расширению состязательности сторон, по укреплению статуса адвоката, в том числе и в уголовном процессе. В отсутствие правовых гарантий своей деятельности адвокаты, постоянно находящиеся под давлением со стороны правоохранительных органов, а теперь еще и уполномоченного органа, не смогут в полной мере обеспечивать конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь.

Принятие законопроекта повлечет негативные и нежелательные социально-экономические и правовые последствия.

При разработке концепции не были проведен анализ действующего законодательства и правовой мониторинг законодательных актов. Все это не может не сказаться на авторитете данного проекта в юридическом сообществе и на отношении к нему.

Разработка законопроекта ведется с необоснованной поспешностью. Проект даже не включен в Концептуальный план законотворческой работы и План законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год.

Проект не получил поддержки ни в одной из групп юридического сообщества, не только адвокатов. Значительная часть озвученных нами предложений была отвергнута. Обсуждения проекта с населением вообще не проводилось. Простые получатели юридической помощи, в интересах которых инициирована реформа, лишены возможности с ним ознакомиться и высказать свое мнение по нему. Это противоречит недавно озвученной позиции Президента, сказавшего, что все проекты должны обсуждаться с населением.

Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом 2016 года ратифицировано Казахстаном, проходит сейчас ратификацию со стороны всех стран ЕС. Данное соглашение содержит множество сфер сотрудничества, реализация которых либо требует соблюдения верховенства закона по своей сути, либо предусматривает напрямую сотрудничество в правовых сферах. Но самое главное — оно предусматривает в преамбуле четкую декларацию РК развивать, распространять и придерживаться принципа верховенства права и законности, прав человека и основных свобод. Никто из разработчиков не анализировал последствия реформы адвокатуры в сфере этой декларации, а соответственно и влияние на принятые обязательства в этой области? Международная реакция я думаю, последует.

Адвокатура — это гарант в правовом государстве обеспечения гражданам их права на доступ к правосудию. Независимость адвокатуры от государства и ее самоуправление адвокатуры — гарантия зашиты основных прав граждан, как минимум в отношениях гражданина с государством. Гарантии адвокатской деятельности — это неотъемлемая составляющая правового государства. Упразднение адвокатуры, как независимой самоуправляемой ассоциации с набором гарантий немыслимо в европейских государствах и напрямую противоречит декларациям Республики Казахстан в соглашении о расширенном партнёрстве с Европейским союзом.

Казахстан является членом Венецианской комиссии, органа Совета Европы по вопросам конституционных и основных свобод. Членство также налагает обязательство по соблюдению принципа верховенства закона и зашиты основных прав и свобод. Размазывание функций и полномочий адвокатуры, как и передача ее функций иным профессиональным группам, не защищённым гарантиями адвокатской деятельности, будет являться нарушением обязательств, принятых на себя Республикой Казахстан в рамках Венецианской комиссии, так как наличие защищенной, независимой от государства профессиональной группы представителей интересов граждан является гарантией соблюдения принципа законности и доступа к правосудию».