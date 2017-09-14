В Китае умерла старейшая панда на планете
14 сентября 2017, 13:49
Ей было 37 лет.
В Китае в возрасте 37 лет скончалась старейшая панда на планете. Об этом сообщает BBC.
Уточняется, что панда по кличке Басы скончалась на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу.
В январе Басы отпраздновала свой 37-й день рождения, что в пересчёте на человеческие годы составляет более 100 лет.
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