Мировые цены на нефть снижаются

Октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,07%, до $49,23 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,14%, до $55,02 за баррель.