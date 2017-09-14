Сколько получат Головкин и Канело за бой

Стали известны гонорары участников главного события вечера бокса 16 сентября в Лас-Вегасе, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Алвьарес (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации британского таблоида The Telegraph, Головкин и "Канело" получат гарантированные гонорары в размере 15 миллионов долларов, что является рекордом для обоих боксеров. Это без учета доли с дохода от продажи платных трансляций (PPV).

По ожиданиям главы Golden Boy Promotions Оскара Да Ле Хойи, бой соберет около 1,5 миллиона PPV, что равняется примерно 100 миллионам долларов. 60 процентов от этой суммы будет разделено между боксерами. При этом отмечается, что львиная доля от дохода с PPV-продаж полагается "Канело", несмотря на его статус андердога.

Кроме того, боксеры получат процент от выручки с продажи билетов, которые были распроданы, по заявлению промоутеров, за две недели. Сообщалось, что организаторы заработали на этом пункте 30 миллионов долларов.

На кону в поединке будут стоять титулы Головкина, специальный пояс от WBC и звание линейного чемпиона, а также пояс журнала The Ring от "Канело".

Фото: boxingscene.com