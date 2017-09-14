В Бишкеке установят блокираторы колес за нарушение ПДД

По его словам, блокираторы будут устанавливать за неправильную парковку. «Машины сегодня оставляют на газонах и везде, где хотят», - сказал он.





«Блокиратор автоматически может пробить покрышку, поэтому самостоятельно снимать не советуем. На лобовом стекле будем оставлять стикеры на официальном, государственном и английском языках. Там будет телефон 102 и сотовый телефон того инспектора, который установил блокиратор», - пояснил Нур Сатыбалдиев.





Ранее сообщалось, что с 29 апреля 2017 года автомобили нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать. А также устанавливать на них блокираторы колес.