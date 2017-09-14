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В Бишкеке установят блокираторы колес за нарушение ПДД

14 сентября 2017, 14:01

Блокираторы будут устанавливать за неправильную парковку.

В Бишкеке с 20 сентября начнут устанавливать блокираторы колес за нарушение правил дорожного движения, а в дальнейшем – и по всей республике. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД КР Нур Сатыбалдиев, передает 24.kg.

По его словам, блокираторы будут устанавливать за неправильную парковку. «Машины сегодня оставляют на газонах и везде, где хотят», - сказал он.

«Блокиратор автоматически может пробить покрышку, поэтому самостоятельно снимать не советуем. На лобовом стекле будем оставлять стикеры на официальном, государственном и английском языках. Там будет телефон 102 и сотовый телефон того инспектора, который установил блокиратор», - пояснил Нур Сатыбалдиев.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля 2017 года автомобили нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать. А также устанавливать на них блокираторы колес.

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