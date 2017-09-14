Со дна Чёрного моря подняли капсулу времени из 1967 года

Поднятием капсулы времени занимались экипажи водолазного катера РФБ 5315 и плавкрана "Инженер Подлесный".





"Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу. Затем всё содержимое послания отправят в музей, где будет организована выставка экспонатов", — заявили в пресс-службе.





Сообщается, что для отправки в будущее 50 лет назад было отобрано 64 письма из 894 написанных. Школьники и студенты подготовили письма о своем времени, о любви к Родине и родному городу, о том, к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам. В числе тех, чьи письма были отобраны: Герои Советского Союза — лётчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, контр-адмирал Лев Владимирский, первый депутат Новороссийского горсовета Иван Корышев, участники обороны Малой земли Семён Григорьев и Елена Остапенко и другие.





Глава города заявил, что в скором времени планируется подготовка послания в 2067 год.