Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Со дна Чёрного моря подняли капсулу времени из 1967 года

14 сентября 2017, 14:08

Теперь планируется перенять эстафету и написать послание потомкам в далёкий 2067 год.

В Новороссийске с морского дна подняли десятитонное "Послание потомкам из 1967 года в 2017-й". 50-летнюю капсулу планируют передать в музей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, передает Life.ru.

Поднятием капсулы времени занимались экипажи водолазного катера РФБ 5315 и плавкрана "Инженер Подлесный".

"Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу. Затем всё содержимое послания отправят в музей, где будет организована выставка экспонатов", — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что для отправки в будущее 50 лет назад было отобрано 64 письма из 894 написанных. Школьники и студенты подготовили письма о своем времени, о любви к Родине и родному городу, о том, к чему стремится их поколение и что хотело бы передать в наследие потомкам. В числе тех, чьи письма были отобраны: Герои Советского Союза — лётчик-испытатель Константин Коккинаки, вице-адмирал Георгий Холостяков, контр-адмирал Лев Владимирский, первый депутат Новороссийского горсовета Иван Корышев, участники обороны Малой земли Семён Григорьев и Елена Остапенко и другие.

Глава города заявил, что в скором времени планируется подготовка послания в 2067 год.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...