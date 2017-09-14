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Свиньи парализовали движение на трассе между Казахстаном и Россией

14 сентября 2017, 14:30

На дороге скопилось большое количество транспорта.

Весьма оригинальный способ выбрали работники свинокомплекса в Оренбургской области России для того, чтобы сохранить рабочие места.

Рано утром несогласные с действиями руководства, они устроили своеобразный пикет и перекрыли трассу Оренбург — Соль-Илецк, нагнав туда свиней

Участники пикета не давали автомобилям проехать по трассе, в результате на дороге скопилось большое количество транспорта.

Всего в акции протеста приняли участие порядка 100 работников свинокомплекса.


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: bbc.com.

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