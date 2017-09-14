Свиньи парализовали движение на трассе между Казахстаном и Россией
14 сентября 2017, 14:30
На дороге скопилось большое количество транспорта.
Весьма оригинальный способ выбрали работники свинокомплекса в Оренбургской области России для того, чтобы сохранить рабочие места.
Рано утром несогласные с действиями руководства, они устроили своеобразный пикет и перекрыли трассу Оренбург — Соль-Илецк, нагнав туда свиней
Участники пикета не давали автомобилям проехать по трассе, в результате на дороге скопилось большое количество транспорта.
Всего в акции протеста приняли участие порядка 100 работников свинокомплекса.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: bbc.com.
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