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В Омске яму на дороге залатали картофелем

14 сентября 2017, 14:38

Необычный вид укладки дорожного полотна применили возле дома № 118 на ул. 50 лет Октября.

Жители Омска залатали яму на дороге картофелем. Сообщение об этом появилось в группе "ЧП Омск", передает Life.ru.



Необычный вид укладки дорожного полотна применили возле дома № 118 на ул. 50 лет Октября.

Данный пост вызвал бурю обсуждений в соцсетях. Так, местные жители отметили, что люди уже просто устали ждать ремонта дорог. Другие же подумали, что таким образом власти решили опробовать современные нанотехнологии.

Подобный курьёзный случай ранее произошёл в Волгограде. Так, местный житель Владимир Григоров устал от плохих дорог и равнодушия властей города и стал застилать ямы на дороге коврами.

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