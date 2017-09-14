В Омске яму на дороге залатали картофелем

Необычный вид укладки дорожного полотна применили возле дома № 118 на ул. 50 лет Октября.





Данный пост вызвал бурю обсуждений в соцсетях. Так, местные жители отметили, что люди уже просто устали ждать ремонта дорог. Другие же подумали, что таким образом власти решили опробовать современные нанотехнологии.





Подобный курьёзный случай ранее произошёл в Волгограде. Так, местный житель Владимир Григоров устал от плохих дорог и равнодушия властей города и стал застилать ямы на дороге коврами.