Состоялось заседание Координационного совета Национального превентивного механизма против пыток при Уполномоченном по правам человека в РК

В Астане под председательством Уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Координационного совета Национального превентивного механизма против пыток (НПМ).

В ходе заседания члены Совета провели анализ работы НПМ за текущий период, а также определили его дальнейшие направления.

Согласно повестке дня участниками заседания была рассмотрена информация о выполнении государственными органами рекомендаций, отраженных в Консолидированном докладе НПМ по итогам превентивных посещении в 2016 году. Был представлен анализ соответствующих разделов доклада по соблюдению прав лиц, содержащихся в подмандатных НПМ учреждениях.

Членами Координационного совета выражено мнение о том, что не все государственные органы должным образом исполняют рекомендации, направленные на улучшение условий содержания, медицинского обслуживания осужденных и т.д.

В этом аспекте была признана необходимость дальнейшего повышения эффективности взаимодействия между НПМ и государственными органами на центральном и местном уровнях, администрациями учреждений, а также поиска новых подходов в сфере исполнения ими рекомендаций Координационного совета НПМ. В данной связи было принято решение об обращении к Главе Правительства по вопросам надлежащего исполнения рекомендаций отдельными ведомствами.

Члены КС обсудили и одобрили вопрос дальнейшей оптимизации финансового обеспечения деятельности НПМ путем внесения соответствующих изменений в Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил возмещения расходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям».

Были также рассмотрены результаты специальных посещений подмандатных учреждений за последнее время. Отдельное внимание уделено рассмотрению ситуации, сложившейся в Учреждении ЕС-164/4 ДУИС по Северо-Казахстанской области.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило несколько обращений от Ж. Тоганбаевой, представляющей интересы отбывающего наказание в вышеуказанном учреждении Вадима Курамшина о якобы неправомерных действиях группы участников НПМ по СКО в ходе осуществления превентивных посещений.

С целью мониторинга сложившейся ситуации данной группой было организовано специальное посещение вышеуказанного учреждения, по итогам которого выявлены факты пыток и жестокого обращения с осужденными, которые были зафиксированы и направлены в адрес Уполномоченного по правам человека в РК, а также в органы прокуратуры для принятия мер реагирования. Вместе с тем установлено, что содержащиеся в СМИ и жалобах сообщения об имевших место пытках в отношении В. Курамшина не нашли своего подтверждения, в том числе на основе его же показаний.

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, члены Координационного совета пришли к выводу о том, что региональная группа НПМ по СКО провела системную работу по выявлению фактов пыток и принятию необходимых экстренных мер, а организация публикаций в социальных сетях и СМИ в отношении данной группы направлена на дестабилизацию работы НПМ.

В данной связи было выражено общее мнение о пресечении, в целях обеспечения эффективности работы НПМ, различных попыток исказить её сущность.

По итогам обсуждений Координационным советом выработаны соответствующие решения.

Пресс-служба аппарата

Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан