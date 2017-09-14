Председатель Верховного Суда Грузии Н.Гвенетадзе: Мы удостоверились в ваших успехах и достижениях, которыми вы заслуженно гордитесь

В адрес Председателя Верховного Суда Казахстана Кайрата Мами поступило письмо от его грузинского коллеги Нино Гвенетадзе, в котором она поблагодарила за организацию плодотворных встреч в ходе недавней рабочей поездки в Астану делегации Верховного Суда Грузии.

«Ознакомившись с функционированием системы правосудия Казахстана и деятельностью судей и судебных деятелей на уровне разных инстанций, у нас была возможность удостовериться посредством показательных презентаций в тех успехах и достижениях, которыми вы заслуженно гордитесь. Особенно впечатляет отношение каждого судьи к делу и стремление к новшествам, огромный труд, целью которого является обеспечение и облегчение доступности правосудия для лиц, участвующих в процессе судопроизводства, чтобы судебные дела были рассмотрены эффективно и своевременно», - отметила Н.Гвенетадзе.

В письме, говоря о деятельности руководителя и работников судебных органов, профессионализм и мотивация каждого из них названы наилучшим примером того, насколько важно совмещение роли лидера и принципов работы в группе для успешной деятельности в процессе осуществления правосудия.

«Мы глубоко впечатлены тем фактом, что немного времени прошло для осознания масштабов инициатив по возрождению государственности, проведенных лидером вашей страны - господином Нурсултаном Назарбаевым, и на сегодняшний день существующей картины реальности. Бесспорно одно, что стремление к независимому и могущественному государству в большей степени зависит от урегулированного функционирования правосудия, профессионализма руководителей и сотрудников органов юстиции, их патриотизма и усердной работы во благо страны и народа. В этом мы удостоверились после встречи с судьями и судебными деятелями, Генеральным прокурором Ж.Асановым, председателем государственной службы и антикоррупционного Агентства К.Кожамжаровым», - отметила Н.Гвенетадзе.

Председатель Верховного Суда Грузии назвала «удачным состоявшийся деловой визит в прекрасный город» в виду представленной возможности осмотреть и принять участие в международной выставке EXPO-2017 «Future Energy», которая в очередной раз доказывает ориентацию и видение Казахстана во главе с его лидером, чтобы у молодежи было лучшее и успешное будущее.

Подчеркнув информированность в ходе визита проектами, которые «способствуют образованию молодежи, поощрению молодых семей, а также достойного социального обеспечения пожилых людей, как основы государственного благополучия», Председатель Верховного Суда Грузии выразила уверенность в будущих отношениях, которые будут уже построены не только на чисто профессиональных основах, но и рассмотрены в свете дружеских отношений и взаимоуважения.