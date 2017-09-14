Назначен новый заместитель акима Южно-Казахстанской области

14 сентября распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность заместителя акима Южно-Казахстанской области назначен Сарсембаев Тулеген Капсаликович. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Родился 10 марта 1968 года в Тюменской области Казанского Района РСФСР. Женат, трое детей.

В 1991 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991), специальность - Планирование сельского хозяйства. В 2002 году - Государственный международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Яссави (2002), специальность - Юриспруденция.

Трудовой стаж:· Бухгалтер, начальник планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства «Аксай» Алма-Атинского зооветеринарного института (03.1991);· Контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, главный контролер-ревизор (07.1993-12.1994);· Главный контролер-ревизор, заместитель начальника отдела, начальник отдела в Управлении Комитета гос. финансового контроля по Алматинской области (12.1994-07.1998);· Главный налоговый инспектор, заведующий сектора, заместитель председателя Налогового комитета по Турксибскому району г. Алматы МГД РК (07.1998-07.2002);· Заместитель председателя Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы НК МФ РК (07.2002-05.2005);· Председатель Налогового комитета по Кызылординской области НК МФ РК (05.2005-05.2008);· Начальник Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы НК МФ РК (05.2008-06.2009);· Начальник Налогового департамента по Жамбылской области НК МФ РК (06.2009-03.2013);· Руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК, г. Усть-Каменогорск (03.2013-04.2014);· Руководитель Налогового департамента по Павлодарской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2014-11.2014);· Руководитель Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (с 04.11.2014).