АО «КазТрансГаз Аймак» должно вернуть 268 миллионов тенге потребителям в Казахстане

Согласно постановлению суда Астаны, предприятие должно вернуть 268 миллионов тенге потребителям в Казахстане. В Мангистауской области данные нарушения выявлены в сентябре и октябре 2011 года. Об этом сообщил Бакыт Бекмуратов, заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики РК Мангистауской области,

Судебные разбирательства, как рассказал Бакыт Бекмуратов, длились более пяти месяцев. Постановлением суда АО «КазТрансГаз Аймак» привлечено к административной ответственности. Сумма административного штрафа составила 13,4 миллиона тенге. Его общество оплатило в бюджет в полном объеме.





- Кроме того, обществу предписано прекратить начисление поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных при начислении поправочного коэффициента. Установлен факт злоупотребления доминирующим положением, выраженный в необоснованном начислении поправочных коэффициентов потребителям товарного газа, а также применении разных условий к равнозначным соглашениям с потребителями без объективных причин, - рассказал Бакыт Бекмуратов.





О том, что АО «КазТрансГаз Аймак» незаконно начисляет поправочный коэффициент, стало известно еще в прошлом году. Тревогу забили жителей Костанайской области. Они написали заявление с просьбой разобраться, почему при расчете оплаты за газ им начисляют дополнительные суммы.





- В течение года велось расследование, после чего департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК признал действия Костанайского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» незаконными. Установлены факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК (Злоупотребление доминирующим или монопольным положением). Позднее выяснилось, что газовики незаконно применяли поправочные коэффициенты не только в Костанайской, но и в Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, - отметил Бакыт Бекмуратов.





Сумма, подлежащая возврату потребителям, составила около 268 миллионов тенге. Получить деньги должны около двух миллионов потребителей из разных регионов.





- В Мангистауской области данные нарушения выявлены в сентябре и октябре 2011 года. Поправочный коэффициент применяется при изменении температурного режима. При наружной температуре выше 20°С газ расширяется, а при снижении температуры - сжимается. Поправочный коэффициент за эти изменения применялся к тарифу. Эти действия в ходе расследования признаны нарушением. До конца года предприятие должно вернуть потребителям деньги за коэффициент. Как эта процедура будет проводиться - решит само акционерное общество. Будут ли они делать перерасчет или возвращать потребителям другими способами - это задача самого общества, - сообщил Бакыт Бекмуратов.





В самой компании пояснили, что обоснованием начисления поправочного коэффициента послужило то, что природный газ из-за своих свойств зимой сужается, а летом расширяется, то есть меняет свои физические свойства. В связи с чем к показаниям счетчиков требуются поправки.





- Потому и появились так называемые «температурные коэффициенты» для приведения объема потребленного газа к стандартным условиям. Эти правила регламентировались постановлением правительства, а в настоящее время - приказом Министра энергетики. Следовательно, температурный коэффициент - это не выдумка, а законодательное требование, - говорится в пресс-релизе Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак».





В обществе пояснили, что в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, вносятся изменения в базу данных, благодаря которым можно будет оперативно произвести перерасчет.





- После внесения изменений перерасчет будет произведен тем потребителям, которые имеют счетчик без температурного корректора. С заявлениями на перерасчет обращаться не нужно, он будет произведен автоматически, - сообщили в пресс-службе компании.