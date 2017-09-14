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Десятки молодых моржей погибли в давке на Аляске

14 сентября 2017, 15:04

Среди 64 погибших животных большинство оказалось в возрасте до года.

Десятки молодых моржей нашли мертвыми на побережье Аляски, недалеко от населенного пункта Пойнт-Лей. Об этом сообщает US News, передает Lenta.ru.

Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США полагают, что они были задавлены более крупными сородичами во время бегства. Причиной давки могла стать паника, спровоцированная белым медведем, охотником, лодкой или самолетом.

В это время года на побережье выходят тысячи моржей. Среди 64 погибших животных большинство оказалось в возрасте до года.

Моржи стали чаще выходить на берег в связи с изменением климата и таянием морских льдов. Всего численность этих животных в регионе достигает 40 тысяч особей.

В июле стало известно, что этой весной в Приморском океанариуме во Владивостоке морж пострадал из-за халатности персонала. Решетка, отделяющая вольер с животным от бассейна вопреки правилам оказалась не заперта. В результате зверь, вероятно, полагавший, что бассейн, как обычно, полон воды, прыгнул вниз и упал на бетонный пол. Отмечается, что при падении он чуть не сломал шею и из-за полученных травм некоторое время не участвовал в шоу-программе океанариума.

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