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Пропавшую в Костанае мать двоих детей нашли повешенной на дереве

14 сентября 2017, 15:07

Об этом сообщила сестра погибшей.

Как сообщила alau.kz в телефонном разговоре сестра погибшей Жанар Байбулова, женщину нашли сегодня.

Позвонил мужчина и сказал, что нашёл велосипед. Жанар говорит, что сразу они выехали на место, где был найден велосипед.

«Это был ее велосипед. Мы позвонили в полицию, они начали прочёсывать местность. Это в районе кафе «777». Потом нашли Жанар. Она не могла так с собой поступить», — рассказывает сквозь слёзы сестра погибшей Жанар.

По словам Жанар, сестру нашли повешенной на дереве.

«Она не могла покончить жизнь самоубийством. У нее двое детей, он была очень ответственная. Они была найдена в сидячем положении, на ремне сумки. Мы считаем, что это убийство», — говорит Жанар.

Жанар благодарит всех, кто помогал их семье в поисках сестры. У Гульнар Молдашевой остались 12-летний сын и 10-летняя дочь.

Напомним, Гульнар Молдашева пропала 1 сентября. Она была объявлена в розыск. Её искали волонтёры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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